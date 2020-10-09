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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيود كورونا تمنع ملايين المهاجرين من العودة إلى بلدانهم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:23 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير نشرته اليوم، إن نحو 3 ملايين مهاجر عاجزون عن العودة لأوطانهم بسبب قيود كورونا.

واعتبرت المنظمة أن على العالم التحرك بسرعة للسماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة "بطريقة آمنة"، رغم القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحث أنطونيو فيتورينو، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، الدول على مزيد من التحرك لصالح 2.75 مليون شخص عالقين.

وقال إن "قيود التنقل وإغلاق الحدود تتطلب تعاون الدول مع جيرانها ودول المهاجرين الأصلية لتلبية حاجاتهم".

وقالت المنظمة إنها أحصت 2.75 مليون عالق استنادا إلى مصادر رسمية حول حالات معروفة، حتى 13 يوليو، عن مهاجرين عالقين في الخارج ويحتاجون إلى مساعدة تشمل الطعام والمياه والمأوى والعودة إلى بلدانهم.

ويشمل هذا العدد عمالا موسميين وحاملي إجازات إقامة مؤقتة وطلابا ومهاجرين سافروا بغرض العلاج الطبي وبحارة.

ويتحدر العدد الأكبر من المهاجرين من الشرق الأوسط بواقع 1.26 مليون، ومن آسيا والمحيط الهادئ بواقع 977 ألفا.

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