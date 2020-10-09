نجوم «الخطة العايمة»: مستوحى من فكرة أجنبية.. ونتوقع أعلى الإيرادات

على ربيع: وجبة كوميدية.. وسعيد بتشبيهى بـ«الشيخ حسنى»

محمد عبدالرحمن: نقلة فى مسيرتى بسبب مشاركة نجوم كبار

مؤلفا العمل: كتبناه غير كوميدى منذ 4 سنوات.. وسمحنا بـ«الارتجال»

وصف نجوم وصناع فيلم «الخطة العايمة»، الذى يُعرض حاليًا فى دور العرض السينمائى، العمل بأنه نقلة مهمة فى شكل الكوميديا المصرية، خاصة أنه يضم كوكبة من الفنانين أصحاب البصمات المميزة فى المجال الكوميدى.وتحدث أبطال وصناع الفيلم، لـ«الدستور»، عن كواليس العمل فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها مصر بسبب فيروس «كورونا المستجد»، معبرين عن آمالهم فى أن يرسم الفيلم ابتسامة على وجوه المصريين بعد فترة طويلة من الاكتئاب والخوف بسبب الفيروس.وتدور أحداث «الخطة العايمة» حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبدالجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدان أن يتعرف أحد عليهما، فتختار اثنين من المكفوفين يمتلكان مهارات خاصة، وهما على ربيع ومحمد عبدالرحمن، اللذان يتم تدريبهما على سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.عبر الفنان على ربيع عن سعادته بعرض فيلم «الخطة العايمة» فى هذا التوقيت، متمنيًا أن يحظى بإعجاب الجمهور، خاصة أنه أول عمل كوميدى يعرض منذ فترة طويلة، ويتضمن كوميديا جديدة ومختلفة.وقال «ربيع» إن ردود الأفعال التى تلقاها عن الفيلم أسعدته جدًا، ووصلت هذه السعادة إلى ذروتها حين تصدر اسم العمل «التريند» على «تويتر»، ما يعنى أن الجمهور مهتم به ويبحث عن عمل ترفيهى بعد أشهر من «الحبسة» والاكتئاب بسبب «كورونا».وأضاف أنه سيجرى ونجوم الفيلم جولات داخل دور العرض المختلفة فى مختلف المحافظات، لجذب الجمهور لمشاهدة العمل، وكسر حاجز الخوف من «كورونا»، مع حثهم، فى الوقت ذاته، على الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس.ووصف «ربيع» كواليس الفيلم بـ«الممتعة»، فى ظل تعاونه لأول مرة مع عدد كبير من النجوم المشاركين فى بطولة العمل، معبرًا عن إعجابه بخفة دم غادة عادل، وسعادته بالتعاون معها، ورغبته فى تكرار التجربة مرة أخرى، إلى جانب وجود «كيميا خاصة» تجمعه بالفنان محمد عبدالرحمن «توتا».واعتبر أن الفيلم بمثابة نقلة فى مشواره الفنى، خاصة أنه يجسد دور كفيف، وهو أمر صعب احتاج لتفاصيل كثيرة من أجل إتقانه، ولم يتوقع تقديمه بهذا الشكل، معبرًا عن سعادته بمقارنة البعض له بالنجم الراحل محمود عبدالعزيز، الذى جسد دور «الشيخ حسنى» فى فيلم «الكيت كات».وأضاف: «هذه الشخصية جديدة علىَّ، ولم أقدمها من قبل، كما أن السيناريو كله جذبنى منذ عرضه علىَّ من قبل المؤلفين أحمد عبدالوهاب وكريم سامى، لذلك وافقت على تجسيد الدور فورًا».وبَيّن «ربيع» أنه يدرس الشخصية التى يقدمها فى أى عمل ويرسم ملامحها، ثم يتناقش مع المخرج فى العديد من جوانبها، لافتًا إلى أن ملامح الشخصية و«اللوك» الذى ظهر به فى الفيلم من اختراعه.وعن الصعوبات التى واجهتهم خلال تصوير العمل، قال: «انتهينا من تصوير ٩٥٪ من أحداث الفيلم قبل انتشار فيروس كورونا، لكن مع زيادة حدة الأزمة، اضطررنا لتأجيل المشاهد الأخيرة، فضلًا عن انشغالى بمسلسل (عمر ودياب)، حتى استأنفنا التصوير عقب استقرار الأوضاع».وأرجع تغيير اسم الفيلم إلى تشابهه مع فيلم آخر، من المقرر أن يقدمه النجم الكبير محمد هنيدى، مبينًا أنه «اكتشفنا ذلك من منشور كتبه المؤلف عمر طاهر، فقررنا تبديل حرفين حتى لا يكون هناك تشابه، وحتى لا يتهم العمل وصناعه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية».وقال «ربيع» إن أحداث الفيلم تتم فى إطار كوميدى، وتعتمد بشكل أساسى على المواقف المضحكة بعيدًا عن الاستخفاف، وذلك من خلال وجبة كوميدية لإسعاد الجمهور والترفيه عنه بعد أزمة «كورونا».واعتبر أن «الخطة العايمة» ينافس نفسه، فى ظل عدم وجود أفلام منافسة خلال هذه الفترة وطرحه منفردًا، لذلك توقع تحقيقه أعلى الإيرادات.اعتبر الفنان محمد عبدالرحمن فيلم «الخطة العايمة» نقلة فى مسيرته هو وزميله على ربيع، لأنهما عملا فيه بجانب نجوم كبار، مثل عمرو عبدالجليل وغادة عادل، وضيفى الشرف صلاح عبدالله وبيومى فؤاد.وقال «عبدالرحمن» إنه خطط مع على ربيع لتقديم فيلم معًا، وأعجبا بالسيناريو الذى كتبه أحمد عبدالوهاب وكريم سامى، عندما قرآه، ثم عرضاه على المخرج معتز التونى، فقرأه وأعجب به أيضًا، وعندما عرضاه على شهد رمزى قررت إنتاجه. وأضاف: «أعتبر الفيلم تحديًا كبيرًا، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأنه تجربة جديدة ومختلفة لم تُقدم من قبل، وشخصياته دسمة وتمثل تحديًا لأى ممثل، وأتمنى أن نكون قدمناها بشكل صحيح»، مبينًا أن أحداث الفيلم تدور فى إطار كوميدى بعيدًا عن الابتذال، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، وتواجه الكثير من المفارقات الكوميدية. وشدد على أن فريق العمل بذل مجهودًا ضخمًا، مشيرًا إلى انتهائهم من تصوير غالبية أحداث العمل قبل بدء جائحة «كورونا»، ثم انتظروا طوال هذه المدة حتى عودة الحياة إلى طبيعتها، لتقرر المنتجة شهد رمزى طرح الفيلم هذه الأيام، على الرغم من أن نسبة الإشغال فى دور السينما لا تزال ٥٠٪ من السعة الإجمالية.واختتم بأن «جميع صناع العمل متفائلون ويثقون فى الجمهور، الذى ينتظر فيلمًا كوميديًا منذ مدة طويلة، نريد أن نسعد الجمهور، وبالتالى أدعو الجميع للذهاب إلى السينمات لمشاهدة الفيلم».كشف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى، مؤلفا فيلم «الخطة العايمة»، عن أنهما استوحيا أحداثه من «فكرة أجنبية» عن مكفوفين يمتلكان القدرة على إنجاز أفعال صعبة لا تناسب إعاقتهما البصرية.وقال «عبدالوهاب»: «رغبنا فى وضع على ربيع ومحمد عبدالرحمن (توتا) فى قالب سينمائى جديد، واستخدام نوع الكوميديا الذى يقدمانه فى إطار يجذب الجمهور ويقدم رسالة، فجاء ذلك الفيلم المستوحى من فكرة أجنبية عن مكفوفين يفعلان أشياء صعبة، بعد تقديمها فى إطار مصرى مناسب».وأعرب عن سعادته بردود الأفعال القوية والمرضية تجاه الفيلم حتى الآن، خاصة خلال العرض الخاص، الذى كانت غالبية الحضور فيه جمهورًا متخصصًا يفهم فى الفن والسينما، بجانب إشادات الأصدقاء والجمهور العادى، مضيفًا: «الصدى جيد جدًا، وفى انتظار الانتشار الأوسع والآراء الأكثر».وتابع: «منذ بداية العمل ونحن نعمل معًا بروح الفريق الواحد، خاصة أننا نعمل معًا منذ فترة كبيرة كفريق، ولم يسبق لأىٍّ منا تقديم عمل لوحده، وبالتالى كان العمل على هذا الفيلم مثل باقى مشروعاتنا السابقة والمقبلة أيضًا».أما «سامى» فكشف عن العديد من التحديات التى واجهتهما أثناء كتابة الفيلم، من بينها تعديل الفيلم أكثر من مرة، لأنهما كتباه منذ ٤ سنوات، وكان السيناريو فى بادئ الأمر ليس كوميديًا، لذلك تم تعديله أكثر من مرة، حتى وصلا إلى السيناريو الذى خرج للجمهور، إلى جانب الظروف الصعبة التى واجهت التصوير وتأجيله أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد».وأشار إلى مشاركتهما فى ترشيح عدد من نجوم الفيلم، بحكم علاقتهما بالثنائى على ربيع ومحمد عبدالرحمن، سواء فى الجامعة أو مركز الإبداع، حيث كانا يدرسان معًا التمثيل، ثم تعاونا فى «مسرح مصر»، وأخيرًا مسرحية «صباحية مباركة».وتحدث عن مساحة الارتجال فى الفيلم، قائلًا: «فى ظل العمل مع ممثلين كوميديين، وطبيعة العمل الكوميدية، يجب أن تكون هناك مساحة للارتجال وتغيير المضمون، لكن بعد النقاش والاتفاق بيننا وبين الممثلين والمخرج».