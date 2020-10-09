إطلاق الماراثون القومي للدراجات في العاشر من رمضان

نظم جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الجمعة، الماراثون القومي للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك دراجات صحتك" بمدينة العاشر من رمضان، احتفالا بالذكرى ٤٧ لأعياد انتصارات حرب أكتوبر وتخليدا لهذه الذكري المجيدة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة قيادات جهاز المدينة.وقال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن تعانق السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان هي انطلاق التنمية والرخاء التي مرت بها البلاد منذ ١٩٧٣.وأطلقت إشارة بدء الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرس، والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لينطلق الماراثون من أمام نادى الصفوة الرياضى في تمام الساعة 8 صباحًا.وحددت مسافة السباق للشباب ١٥ ك.م، ومسافة السباق للفتيات ٧ك.م، ومسافة سباق الرواد (كبار السن) فوق الستين ٥ك.م.وجاءت المشاركة للمتسابقين بدراجاتهم الخاصة، ويحصل الفائزون بكل سباق للمركز الأول ٢٠٠٠ جنيه، وللمركز الثانى ١٥٠٠ جنيه، وللمركز الثالث ١٠٠٠ جنيه.