الجنسية البرتغالية على رادار الإسرائيليين: أرض الميعاد الجديدة فى الاتحاد الأوروبى

لشبونة تمنحها بتسهيلات وأسعار مخفضة.. وتسمح بالعمل والتنقل فى القارة

إثبات التاريخ العائلى يكفى للتجنيس دون الإقامة.. والحصول عليها عبر الإنترنت

رغم إقامتهم فى إسرائيل وحديثهم عن «أرض الميعاد»، يحرص معظم الإسرائيليين على الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية التى تربطهم بأوطانهم، بالإضافة إلى الحصول على جنسيات أجنبية تسمح لهم بالاستفادة من المزايا غير المتوافرة فى جواز السفر العبرى.وتشهد إسرائيل، هذه الأيام، إقبالًا متزايدًا من اليهود ذوى الأصول الأوروبية على التجنس بجنسيات خاصة بدول الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها دولة البرتغال، والحصول على جوازات سفر أوروبية، تسمح لهم بالاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبى، والتنقل والعمل والدراسة فى معظم دول القارة العجوز دون أى صعوبات.«الدستور» تتناول فى السطور التالية أسباب إقبال الإسرائيليين، فى الآونة الأخيرة، على الحصول على الجنسية البرتغالية بالتحديد، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى المزايا التى تعود على الإسرائيليين من الحصول على جواز السفر البرتغالى، وغيره من جوازات السفر الأوروبية.«من ينتمى لإحدى دول أوروبا تنفتح أمامه أبواب القارة كلها».. بهذا يمكن تلخيص الفلسفة التى نشأت عليها منظمة الاتحاد الأوروبى، ما يفسر حرص الدول الأعضاء بها على تسهيل جميع الإجراءات بينها، بما فيها إجراءات السفر والإقامة والدراسة والعمل، حتى إن كثيرًا منها تسمح بكل ذلك دون تحصيل أى رسوم على الإطلاق.وفى عام ٢٠١٥، قررت البرتغال، التى أصبحت عضوًا فى الاتحاد الأوروبى منذ عام ١٩٨٦، السماح بإصدار جوازات سفر للإسرائيليين المنحدرين من أصول برتغالية، ومن ينتمون لعائلات تم ترحيلها من إسبانيا والبرتغال فى القرون الوسطى، وهو نهج سبقتها إليه دولة إسبانيا.وفى الأشهر الأخيرة، وفقًا لما نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بدأت لشبونة تسهيل حصول الإسرائيليين على الجنسية البرتغالية، خاصة لمن يستطيعون إثبات امتداد تاريخهم العائلى إليها، الأمر الذى قوبل بإقبال واسع من الإسرائيليين، رغبة فى الحصول على مميزات جوازات السفر الأوروبية.وقالت «معاريف» إن انخفاض تكاليف إصدار جوازات سفر برتغالية وسهولة الحصول عليها بكل ما تمنحه من مميزات يعد تصحيحًا لما وصفته بـ«الخطأ التاريخى فى حق اليهود»، «أى تهجيرهم من إسبانيا والبرتغال فى العصور الوسطى»، لافتة إلى أن الجواز البرتغالى يسمح لحامله بالإقامة والدراسة والعمل والتجارة فى البرتغال وأى دولة أخرى تنتمى إلى الاتحاد الأوروبى.وأشارت إلى أن الجنسية البرتغالية تعد ذات فوائد متعددة لليهود، خاصة أن البرتغال بلد أوروبى جميل، وبه فرص واعدة للدراسة والإقامة والأعمال، لافتة إلى أن أهم ما فى هذه الجنسية أنها تسمح لحاملها بدخول جميع دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة دون تأشيرة، والتعامل كمواطنى دول الاتحاد الذين يحصلون على مزايا كثيرة بأسعار منخفضة أو مجانًا.بحسب صحيفة «معاريف»، فإن الآونة الأخيرة شهدت خضوع أكثر من ٤٣ ألفًا و٢٢٣ إسرائيليًا لاختبار الأهلية من أجل الحصول على الجنسية البرتغالية؛ مشيرة إلى أن الأمر لم يستغرق سوى دقائق قليلة للإجابة عن بعض الأسئلة الأساسية.وأوضحت أن أغلب الإسرائيليين، الذين تقدموا للحصول على الجنسية البرتغالية، استعانوا بشركة متخصصة فى هذا المجال، أجرت اختبار الأهلية نيابة عنهم، لتجنب الوقوع فى أى أخطاء قد تضعف نتائجهم فى الاختبار.وأشارت إلى أن عددًا من المحامين والخبراء قدم إرشادات مهنية للراغبين فى الحصول على الجنسية البرتغالية، وساعد فى إعداد المستندات وتقديم الطلبات إلى السلطات المعنية فى لشبونة، مع تأجيل تحصيل بعض مستحقاته لحين حصول المتقدم على الجنسية الجديدة.ولفتت إلى أن القانون البرتغالى يسمح، حاليًا، لأى يهودى يثبت أنه من نسل عائلة كانت من بين المرحلين من إسبانيا والبرتغال فى العصور الوسطى بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية.وأضافت: «لأن إثبات الصلة الأسرية غالبًا ما يكون مشكلة، فإن البرتغال اكتفت بإثبات وجود صلة ضعيفة بها، مثل أن تحمل الأسرة نفس اللقب المسجل فى إسبانيا والبرتغال، أو تثبت ارتباطها بالعائلات اليهودية التى أقامت فى أحد البلدان التى هاجر إليها اليهود بعد ترحيلهم، بما فيها المغرب ولبنان والجزائر ومصر وليبيا واليونان، وبعض مجتمعات أوروبا الشرقية».ونوهت بأن لشبونة لا تشترط الوجود الفعلى على أراضيها لمقدم طلب الحصول على جنسيتها، بل سمحت لأى متقدم بالخضوع لإجراءات الحصول على الجنسية وجواز السفر دون أن تطأ أقدامه أرض البرتغال ودون التحدث بالبرتغالية، لذا فإن معظم الإسرائيليين الحاصلين على الجنسية البرتغالية فعلوا ذلك عن طريق الإنترنت، وإثبات جذور عائلاتهم فقط.وذكرت «معاريف» أن الحصول على الجنسية البرتغالية يبدأ عمليًا بموافقة الجالية اليهودية فى البرتغال مبدئيًا على ذلك، ثم الموافقة الرسمية بعد دراسة تفاصيل العلاقة المزعومة لعائلة مقدم الطلب باليهود البرتغاليين، وإثر ذلك يجرى تقديم طلب إلى الحكومة يسمح بحصول المتقدم على وثائق الجنسية وجواز السفر، دون أى اشتراطات أخرى، الأمر الذى يمثل تسهيلات واضحة، ويفسر الإقبال المتزايد من الإسرائيليين على ذلك.