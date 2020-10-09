أحمد صبرى مرشح «مستقبل وطن» فى الإسماعيلية: أسعى لمواجهة البطالة والنهوض بـ«الدراويش»

■ بداية.. لماذا ترشحت فى انتخابات مجلس النواب؟

■ كيف ستتعامل مع طلبات أبناء المحافظة؟

■ هل ترى كونك شابًا سيسهل عليك التواصل مع أبناء جيلك؟

■ ما تفاصيل برنامجك الانتخابى إذن؟

■ كيف ستطور الأجندة التشريعية فى حال فوزك؟

■ أخيرًا.. ما رأيك فى المجهود الذى بذلته الدولة لتأهيل الشباب للمناصب القيادية؟

قال أحمد صبرى، مرشح حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسماعيلية، بنظام «الفردى»، إنه ترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ لثقته فى وعى شباب الإسماعيلية ورهانه عليهم، ورغبته فى خدمة محافظته وتطويرها.وكشف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى حواره مع «الدستور»، عن أنه سيسعى لتطوير محافظته، والقضاء على البطالة، واستغلال مبادرات الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بمشكلات القمامة والصرف الصحى والمعاشات، وتطوير نادى الإسماعيلى.- أخوض انتخابات مجلس النواب فى محافظة الإسماعيلية، كمرشح فردى عن حزب «مستقبل وطن»، وكعضو فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تقديم حلول لمشكلات لمسها الجميع داخل المحافظة الساحلية لسنوات طويلة.وبرنامجى الانتخابى قابل للإضافة والتطوير دائمًا، لتوفير «مرونة» تسمح لنا بالتحرك فى مساحات مختلفة، والاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات، والتعاون مع كل الأفراد والجهات، بما فيه مصلحة الإسماعيلية.وفى كل تجاربى السابقة كنت حريصًا دائمًا على العمل مع الناس، أتعلم منهم وأستظل بهم، لذلك أطلقت حملتى تحت شعار «تواصل.. تخطيط.. تغيير».- أرى أن الدولة المصرية الديمقراطية القوية تحتاج إلى مجالس محلية بنفس القوة، تؤدى دورها فى حل مشكلات المواطنين، وتسهم فى تحقيق «اللا مركزية»، التى من دونها يعانى المواطنون فى الأقاليم من نقص الفرص والخدمات.هنا تقع مسئولية كبيرة على عاتق نواب البرلمان المقبل، الذين سيضعون قانون المجالس المحلية، الذى لا بد من أن يكون قويًا ويعطى صلاحيات واضحة للمحليات حتى تتمكن من أداء دورها المطلوب، وتكتمل تجربتنا السياسية الرائدة بانتخاب المجالس الثلاثة: شيوخ ونواب ومحليات.نعلم أن دور النائب فى مجلس النواب يشمل التشريع والرقابة فى المقام الأول، لكن نتيجة غياب المجالس المحلية لفترة طويلة فإن هناك دورًا خدميًا أصبح عضو مجلس النواب يضطلع به، ولا يمكن تجاهله، لذلك ينبغى منح صلاحيات واسعة للمحليات خلال الفترة المقبلة، وهو ما أسعى إليه حال نجاحى.- نعم، أرى أن سنى الصغيرة ميزة كبيرة ستسمح لى بالتواصل مع الشباب وتقديم أفكار جديدة لصالح المجتمع، وما يدعم ذلك أننى اكتسبت خبرات كثيرة بعد العمل فى المجال العام لمدة ١٢ عامًا، بداية منذ توليت رئاسة اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، حتى تأسيس حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسماعيلية، ثم تولى منصب رئيس لجنة الشباب على مستوى الجمهورية بنقابة المهندسين.وأطمح فى أن أحقق أحلام الناس، وهذا هو ما دفعنى للترشح، ورغم أننى أنتمى لحزب «مستقبل وطن» وأتفق مع أجندته السياسية، فإن انتمائى لحزبى لا يمنعنى من امتلاك رؤية سأحققها بمساعدة شباب الإسماعيلية.فرهانى الدائم على الشباب، ولا أعتمد على «واسطة» أو دعم كتلة معينة، وسأخوض تلك الانتخابات مثل أى انتخابات خضتها من قبل، وأؤكد أن كل تجربة خضتها تعلمت منها وأضافت إلىّ.- يتكون برنامجى الانتخابى من ٤ محاور أساسية، أولها محور الشباب والبطالة، وأسعى من خلاله لتقليل الفجوة الموجودة بين مناهج الدراسة واحتياجات سوق العمل، واستغلال مبادرات الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.المحور الثانى هو الإصلاح والخدمة، ويركز على إنشاء شركات مساهمة، بجهود الشباب ودعم رجال الأعمال، تعمل فى مجال جمع القمامة من المنازل وفصلها، وعمل صيانة دورية بشكل مستمر لشبكات الصرف الصحى.المحور الثالث يختص بنادى الإسماعيلى، ويتضمن العمل على استعادة دور قطاع الناشئين وتعيين إدارة فنية متخصصة لإدارته، وتوفير موارد مالية ثابتة للنادى، وإطلاق مبادرة لمّ شمل لتجميع كل محبيه وعشاقه.أما المحور الرابع، فهو الثقافة والفنون، ويتضمن استعادة الوجه الحضارى للإسماعيلية، وإصلاح منظومة الخدمات، وتطوير الأجندة التشريعية وبعض القوانين التى تحتاج إلى مراجعة وتعديل، بما يخدم مصالح الشعب بشكل عام وأبناء الإسماعيلية بشكل خاص.- عبر تعديل نحو ١٠ قوانين، منها قانون التأمينات والمعاشات للقطاع الخاص، وقانون العمل، وقانون الإدارة المحلية، والقانون ١١٩ الخاص بالبناء الموحد، وقانون الشهر العقارى والتوثيق، وقانون تقنين وضع اليد رقم ١٤٤، وقانون الاستثمار، وقانون المهن الطبية، وقانون التعليم لكادر المعلمين.- فى الماضى كان تمكين الشباب مجرد شعار، لكن الآن تحول إلى واقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات والمشروعات المتعلقة بالشباب، بالإضافة إلى المؤتمرات الشبابية ومنصات الحوار بين الشباب والدولة.وأسهم ذلك فى طرح العديد من الأفكار، وإنشاء مؤسسات، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسى لتدريب وتأهيل الشباب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.