إضاءة برج القاهرة تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية

أضاءت مؤسسة مصر الخير، برج القاهرة، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بالتعاون مع المجلس للأمومة والطفولة، لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، وما يجب أن نفعله لتحسينها، ومساعدة ممن يحتاجون إلى الدعم النفسي لكي ينعم الجميع بمزيد من جودة الحياة.وذكرت مؤسسة مصر الخير، إن اليوم العالمي للصحة النفسية يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية على المستوى العالمي والمحلي، حيث تغيرت حياة جميع شعوب العالم اليومية بسبب وباء "كورونا" وألقى عبء جديد على الرعاية الصحية، في الوقت الذى يعاني منه المرضى النفسيين من عزلة اجتماعية "كورونا" زادت من عزلتهم، مشددة على أن هذا بالتوافق مع جهود الدولة المصرية لدعم المواطن المصري، والذى يعتبر الثروة القومية الأهم للبلاد.من جانبها، قالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن الفاعلية شملت إضاءة برج القاهرة ومبنى مؤسسة مصر الخير ومبني المجلس القومي للامومة والطفولة في التوقيت نفسه، من أجل الصحة النفسية للجميع، لافتة إلى أنه تم اختيار برج القاهرة لإضاءته لأن هذا الصرح يبرهن على عظمة الشعب المصري وصموده وصلابته كقوة جبارة أمام المحن، كما أنه يمثل قمة عالية تشاهد من خلالها جمال مصر ونيلها فهي رسالة أمل في الحياة والقمة دائما تعني النجاح، وتحقيق الأحلام.وأضافت أن اختيار أعلي مبني في القاهرة رمز للعلو ومشاهدة الحياة بشكل أوسع، وكي نرسل رسالة للمجتمع وللعالم كله مفادها أننا جميعا ندعم حق كل إنسان في الصحة النفسية الجيدة، وذلك يشمل تقديم كل الدعم لمن يعانى من اعتلال في الصحة النفسية سواء من الجهات أو من الأفراد في دوائر علاقاته، لأن النفس تمرض مثلها مثل الجسد بل إن مرض النفس يتعدى حدودها ليصيب باقي أعضاء الجسد بالكثير من الاعراض المرضية ولذلك يجب الاهتمام بصحة النفس.وأشارت الجوهري أن الفعاليات سوف تشمل عقد جلسات توعية في قصر ثقافة منشية ناصر لأبناء الحي لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية للأم والأطفال وجميع أفراد الأسرة وكيفية التعامل مع المشاكل والظروف التى قد تؤدي إلى اعتلال النفسية وكيفية مواجهتها، كما ندرس عقد جلسات توعية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس حي منشية ناصر كي يقوموا بدعم أطفال المدارس عند بدء الدراسة وتهيئتهم لتقبل الإجراءات الاحترازية المطلوبة منهم في ظل مواجهة فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي.وأشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إلى اهتمام العالم بالصحة النفسية، موضحة أن منظمة الصحة العالمية سوف تدشن مظاهرة الكترونية يوم السبت ١٠ أكتوبر يشارك فيها قادة العالم وخبراء الصحة النفسية ومشاهير من دول العالم في مختلف المجالات للدعوة إلى تقبل المرضي النفسيين في المجتمع العالمي.