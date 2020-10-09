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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:04 م
ضبط 4 سيدات
ضبط 4 سيدات
ندى حمدي
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أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم بضبط وإحضار 4 سيدات ظهرن في مقاطع فيديو عنتيل الجيزة عقب ممارسة الرذيلة معه بعد تحديد هويتهن.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وكشفت مصادر أمنية أنه تم مراجعة وفحص مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتف المتهم ع. ص جزار؛ للتوصل إلى هوية السيدات بها كما تبين أن العديد من مقاطع الفيديو تم حذفها ولكن من خلال التقنيات الحديثة والاستعانة بالفنيين المختصين يتم استعادتها، وأشارت المصادر إلى أن عملية البحث عن السيدات تتم في سرية لما تسببت فيه الواقعة من خلافات أسرية عديدة وصلت إلى الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن أزواجهن فيما تركت بعض الأسر منازلها، وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع.

وشرحت المصادر أنه بعد تحديد هوية السيدات سيتم اتخاذ قرار باستدعائهن من عدمه، خاصة أن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغ منهن بتعرضهن للضرر أو من أزواجهن باتهامهن بالزنا، حيث إن الزوج هو الشخص الوحيد المخول له اتهام زوجته، وأضافت أنه قد يتخذ قرار بعدم استدعائهن تجنبا للإفصاح عن هويتهن وتفاقم الأمور في محيط أسرهن أو حسب رؤية جهات التحقيق.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من ٣ سنوات عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة امبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم بعيدا عن منزله وعن زوجته وأولاده لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.

وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتهم مهووس بتصوير كل فتاة أو سيدة في السهرات الحمراء ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها وأيضا هناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن المتهم من فتيات الشوارع.

وشرحت التحريات أنه فور تداول تلك المقاطع على الهواتف المحمولة، ونقل مواقع التواصل الاجتماعي لها تحركت مباحث أوسيم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم لفحصها وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها، والتوصل إلى هوية المتهم خاصة أنه لم يظهر سوى في مقاطع صغيرة بفيديوهات قليلة لا تتعدى ٣ فيديوهات من بين عدد كبير من المقاطع حيث كانت يتعمد تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة رفضها عدم إقامة علاقة معه أو الانفصال عنه، وترأس الرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البراجيل قوة أمنية نجحت في ضبط المتهم قبل فتك الأهالي به خاصة عندما انتشرت مقاطع الفيديو بشكل واسع في البلدة.

تم تحريز هاتف المتهم بما يحوي من فيديوهات وتقديمه للنيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يقوم باستدراج السيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة، كما تبين أنه كان على علاقة بإحدى السيدات بمنطقة البراجيل، واكتشف زوجها علاقتهما، وتحصل على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.

وأضافت التحقيقات أنه بعد ذلك انتشرت صورا وفيديوهات، لـ"عنتيل الجيزة"، رفقة ضحاياه، بين الأهالي بالمنطقة، وأن أحدهم من نشرها على الفيسبوك.

وتبين من التحريات أنه تم تحديد هوية 4 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، حيث يوجد صور وفيديوهات لـ16 سيدة من ضحاياه وأن السيدات المحدد هويتهن، لم يتهمهن زوج إحداهن بالزنا، مبينًا أن المتهم متزوج ولديه أولاد، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحايا داخل شقة مستأجرة دون علم أهليته.

وأشارت التحريات أن المتهم أربعيني العمر، ويعمل جزارا، وكان يصور السيدات، أثناء ممارسة الرذيلة معهن، في شقة مستأجرة بمنطقة البراجيل، التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

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