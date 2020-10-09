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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الإسكندرية» تطلق حملة مجانية للصحة الإنجابية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:24 م
حملة مجانية للصحة
حملة مجانية للصحة الإنجابية
هبه عويضه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن مشاركتها فى الحملة القومية التنشيطية التى أطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأمراض النساء ومتابعة الحمل وطب الأطفال، فى الفترة من من ١١ لـ٢٢ أكتوبر الجاري، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تقديم الرعاية للقوي الأكثر احتياجا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن جميع الخدمات المقدمة خلال الحملة ستكون بالمجان تمامًا بما فيها التحاليل والأشعة بالموجات فوق الصوتية ووسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة وكذلك الجمعيات الأهلية التى تشارك فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتا أنه سوف يصاحب الحملة فرق من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوى لتحقيق فائدة مزدوجة للسيدات المشاركات.

من جانبها أوضحت الدكتورة منال الشريف، مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الحملة ستتم بمحافظة الإسكندرية على مرحلتين: المرحلة الأولى من ١١ إلى ١٥ أكتوبر بمناطق المنتزة وشرق ووسط وغرب، والمرحلة الثانية من ١٨ إلى ٢٢ أكتوبر بمناطق الجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.

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