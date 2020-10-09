ماكرون يستقبل آخر رهينة فرنسية محررة

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرهينة المحررة صوفي بترونان في قاعدة فيلاكوبلي الجوية، جنوب باريس.وأعرب ماكرون عن سعادته وسعادة الفرنسيين برؤية صوفي مجددا، مرحبا بها في وطنها.وتبادل ماكرون وبترونان بضع كلمات قبل أن يحتضنها أفراد عائلتها، وتوجه الجميع نحو صالة الشرف.وتم احتجاز صوفي من قبل مجموعات إرهابية في مالي، في العام 2016، مع مجموعة من الأوروبيين، وأفرج عنهم بعد الانقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.تجدر الإشارة إلى أن صوفي أعلنت إسلامها فور وصولها إلى فرنسا.