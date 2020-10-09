ترودو: موظفو الصحة يتعرضون لضغط هائل مع زيادة إصابات كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الجمعة، إن العاملين في مجال الرعاية الصحية ببلاده يتعرضون لضغط هائل بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد.وأضاف، في حديثه للصحفيين، أن كندا تشهد "نقطة تحول" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، حيث تسجل بعض المقاطعات عددا غير مسبوق من الإصابات.وقال مسئولو الصحة الكنديون، في وقت سابق من اليوم، إن على السلطات أن تتبنى فورا "استجابة أقوى" لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تجتاح معظم أنحاء البلاد.وتشير آخر الإحصائيات إلى أن 80 بالمئة من الإصابات سجلت في أونتاريو وكيبيك، أكبر مقاطعتين في البلاديشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.