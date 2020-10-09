«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

"جاءت فكرة اعتذرت فيها عن الغناء في الفنادق أو الحفلات وتحديدا عام 1991، أصبح اختفائيا ملحوظا، خصوصا أنني في تلك الفترة قدمت المسحراتي؛ مما أعطي انطباعا للناس بأنني اتجهت للغناء الديني، تمهيدا لاعتزال الغناء، ولا أدري بالضبط من الذي أطلق هذه الشائعة".هكذا تحدث الفنان إيمان البحر درويش عن اعتزاله الغناء في الفنادق أو الحفلات في حواره لجريدة "الأسبوع" عام 1999.واعترف الفنان إيمان البحر درويش أنه ابتعد فترة عن الساحة الغنائية ليعيد التفكير في تقديم شكل غنائي لا يعتمد على الرقص وتصوير الأغنيات بالأسلوب المتبع في القنوات المحلية والعربية، قال: "وهذا من حق كل من يحترم نفسه أولا ويحترم جمهوره".وحكى عن أحد المواقف عندما التقى بأحد الأشخاص وقال له: "لو أنك سوف تغيب ثلاث سنوات وتقدم لنا شيئا رائعا كهذا أرجوك، اختف ثلاث سنوات أخرى".وعن لجوء الفنانين إلى إنتاج أغنياتهم بأموالهم الخاصة، قال إيمان البحر درويش، أنها ظاهرة صحية، وما دفعه إليها كانت إحدى شركات الكاسيت التي انتهى عقد احتكاره معها، وأرادت أن تهدد مستقبله لأنه رفض التجديد معها، وخشى منها أصحاب الشركات الأخرى خوفًا من أن تضربهم هذه الشركة بألبومات إيمان البحر درويش القديمة.واعترف، أنه لم يجد شركة واحدة تخاطر وتنتج له له ألبوم مثل ألبومات "قول يا قلم"، "نفسي" فقرر الإنتاج لنفسه، ومن وقتها تعود ألا يترك نفسه للغير، حتى في تصوير الأغاني، وحتى لا يفاجأ بفتاة ترقص على صوته، قال: "لا يصح أن أسير في اتجاه معين، واتقى الله قدر ما أستطيع، ثم أفاجأ بظهور بنات في أغنياتي وهن يرتدين شورتات ساخنة ويرقصن، فأنا لا أريد أن أتعرض لمثل هذه المواقف التي تضطرني للجوء إلى القضاء".