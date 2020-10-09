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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: رفع الدعم سيؤدي إلى انفجار اجتماعي نتائجه كارثية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:30 م
حسان دياب
حسان دياب
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، رفضه المطلق رفع الدعم عن المحروقات والدواء والقمح والمواد الغذائية في الوقت الحاضر، الذي يشهد تفاقم الأزمات في لبنان، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للبنانيين تآكلت بشكل حاد نتيجة الانهيار النقدي واستنزاف مقدرات البلاد.

وشن دياب– في كلمة متلفزة مساء اليوم الجمعة– هجوما حادا على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، مشددا على أن توجه البنك المركزي لرفع الدعم سيؤدي إلى انفجار اجتماعي ستكون نتائجه كارثية على لبنان وشعبه، وأن خطوة كهذه إذا ما اتُخذت، فإن مصرف لبنان وحده من يتحمل مسئوليتها وتداعياتها مع من يؤيدونه في هذا القرار.

وقال دياب إنه يمكن في الوضع المالي الراهن للدولة اللبنانية اعتماد قاعدة "ترشيد الدعم" ليستفيد منه اللبنانيون الذي يحتاجونه فعلا، متهما مصرف لبنان المركزي بتمويل ودعم السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، والتي كانت تقوم على إهدار أموال الدولة والمودعين في القطاع المصرفي -على حد تعبيره.

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