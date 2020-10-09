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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف: بناء الوطن والحفاظ عليه واجب كل وطني حر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:27 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
هبه عويضه
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بناء الوطن والحفاظ عليه واجب كل وطني حر، ولله در شوقي حيث يقول: «وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق»، مضيفًا: أنتم تعلمون كما في الدراسات الشرعية، إنه إذا دخل العدو بلدًا وجب على أهلها أن يهبوا جميعًا للدفاع عن وطنهم ولو فنوا جميعًا، ولم يقل أحد إنه إذا هجم العدو اترك أرضك إلى غيرها، وهذا يؤكد أن الإنسان يفتدي وطنه بنفسه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بالأئمة والطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين بالأزهر الشريف، بمعسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور سامي الشريف العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف «جمعة»: نصيحتي لأبنائي الطلاب أن كل من يدعوك إلى البناء والتعمير والحفاظ على الوطن يدعوك إلى صحيح الدين، وكل من يدعوك للهدم والتخريب أو الفوضى أو يتنكر خلف الصفحات الوهمية فإنه يدعوك للخروج على الدين، وأن بناء الوطن يتطلب بناء الذات، بأن يكون بيننا الطبيب الناجح، والمهندس الناجح، والإمام الناجح، والعامل الناجح، فواجب الطالب إذا أراد أن يسهم في بناء وطنه بأمرين الأول: الوعي وألا يسير خلف جماعات الفوضى، الثاني: التفوق العلمي بأن يكون عنصرًا فاعلًا في بناء الوطن، وأن العلم ليس قاصرًا على العلوم الشرعية وحدها بل هو كل علم ينفع الإنسانية».

ومن جانبه قدم الدكتور سامي عبدالعزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة الشكر لوزير الأوقاف واصفًا بأنه الوزير الذي يجوب البلاد شرقًا وغربًا وفي حركة دائمة داعيًا إلى الاستنارة ونشر الخطاب الديني الرشيد الذي يتفق وطبيعة ما نعيش فيه من تحديات، مؤكدًا أن الشعوب لا تحركها المعلومات بقدر ما يحركها الوجدان، فكلما كان الإنسان إيجابيًا عمت حالة شعورية بين أفراد المجتمع تجعله يرى الأشياء بعين الرضا، وكلما كان الإنسان سلبيًا وصدر صورة سلبية يرى الأشياء بعين السخط، وهو ما دأبت عليه الجماعات المتطرفة من تصدير الصور السلبية الداعية إلى الحزن والسخط بما يولد الانفجار، واتخذت في ذلك وسائل إعلامية اعتمدت على عدة أبعاد منها: البعد الديمغرافي، والبعد الجغرافي، والبعد الثقافي والتاريخي.

كما أكد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي أن قضية بناء الأوطان من أهم القضايا في ظل الظروف التي يواجهها المجتمع الدولي الآن، كما أكد أن من أهم الدروس لنصر أكتوبر 1973 أن مصر لا تعرف المستحيل متى توفرت الإرادة القوية، ومتى توافر التخطيط العلمي السليم، وأن مصر دولة لا تعرف الخوف مهما واجهت من التحديات والصعاب، موضحًا أن مصر جيشها وشعبها في رباط موحد على مدى العصور بالتحلي بروح الفريق الواحد، وعلينا أن نلتف خلف القيادة السياسية في عملية البناء والتعمير التي تشهدها مصر في جميع أنحائها.. مشيرًا إلى أنه يجب علينا مواجهة الشائعات التي هي التحدي الأكبر للدول في العصر الحديث.

كما قدم الشكر لوزير الأوقاف على أنه تصدٍ لكثير من الشائعات، حتى قضى على الاحتكار السياسي للدين في ظل جماعة مارقة، بوضع القواعد الموضوعية التي يقوم عليها تنظيم عمل المساجد، مما كان له أكبر الأثر في نشر الفهم المستنير للدين.

وفي ختام اللقاء أشاد اللواء أشرف بهجت بجهود وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية، مقدمًا الشكر له على الجهود التي يبذلها تجاه محافظة الإسكندرية سواء بحرصه على افتتاح المساجد وعمارتها، أم في مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

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