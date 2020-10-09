تجديد حبس فلاح لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله بالمنيا

جددت نيابة مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حبس فلاح 15 يوما؛ لإدارته ورشة لتصنيع السلاح داخل منزله.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز بني مزار برئاسة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، وبإشراف العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، من إلقاء القبض على فلاح يدعى س.ع 44 سنة مقيم بقرية الجرنوس التابعة للمركز لإدارته ورشة لتصنيع السلاح داخل منزله، وبتفتيش مسكنه عثر على 2 فرد خرطوش وبندقية آلية وأدوات تصنيع السلاح، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.