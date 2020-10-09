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أيام زمان

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:56 م
فرقة رضا.
فرقة رضا.
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فرقة رضا واحدة من أشهر وأهم وأقدم الفرق الاستعراضية في الوطن العربي. "حلاوة شمسنا - الأقصر بلدنا- رقصة اللمونة"، وغيرها من الاستعراضات التي ما تزال تذاع على شاشات الفضائيات المصرية والعربية، بما يعكس مدى قدرة تلك الفرقة على التأثير في الأذهان وتقديم الفولكلور المصري بصورة تعكس عراقة مصر وتاريخها.

كانت بداية تأسيس الفرقة على يد الإخوان محمود وعلى رضا في العام 1959، واللذان طافا قرى ونجوع مصر للتعرف على العادات والتقاليد والملابس والرقص في المناسبات؛ لينعكس ذلك فى الاستعراضات التي قدمتها الفرقة.

كانت البداية حينما تعلم محمود رضا فن الباليه في سن صغيرة، وازداد شغفه بالرقص الاستعراضي، ومتابعة نشاطه فى الاستعراض اشترك رضا بنادي "هليوليدو"، الذى كان يضم العديد من الجنسيات الأجنبية، وكذلك المصريين من أصل أجنبى فى تكوين أول فرقة استعراضية، التى تكونت من خمس فتيات وخمسة فتيان من أعضاء النادي، وقدم من خلال تلك الفرقة الصغيرة عددًا من الحفلات الشهرية، ثم انضم محمود رضا في العام 1954، إلى فرقة "ألاريا" الأرجنتينية، وشارك فى عروضها التى قدمتها بالقاهرة والإسكندرية وروما وباريس، ما ساهم في زيادة قدراته الاستعراضية، كما اكتسب خبرة فى تصميم الرقصات من خلال تجاربه العملية مع الفرقة وسفره معهم.

وفي أحد شهور الصيف بعد ذلك بسنوات التقى على رضا شقيق الفنان محمود رضا وشريكه في تأسيس الفرقة بعد ذلك، بالفنانة "ميلدا" أو فريدة فهمي واللذان نشأت بينهما قصة حب رغم فارق السن فقد كان يكبرها بسنوات، وكان على رضا مؤلف موسيقي لتنضم للفرقة الوليدة في التكوين بدلا من الفنانة نعيمة عاكف، وقد كان الهدف من التكوين الحفاظ على التراث الشعبي، وقد ساعد على تكوين الفرقة ما لدى الثلاثة من خبرات جمعت بين الرقص والتدريب وتصميم الأزياء والإخراج، وبالفعل أُسست "فرقة رضا للفنون الشعبية" عام 1959، وبدأت بعدد قليل من الراقصين والراقصات، فقد بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصا و13 راقصة و13 عازفا، أغلبهم من المؤهلين المتفوقين رياضيًا على مستوى الجامعات والأندية.

وكانت الرقصات التي تقدمها الفرقة في البداية هي محاكاة لرقصات من الفنون الشعبية في الصعيد والنوبة والرقص البدوي، وهو أكسبها احترام وشهرة بين طبقات المجتمع، وفي عام 1961، صدر قرار جمهوري من الرئيس جمال عبدالناصر بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة، وذلك بعد علمه بوجود أزمة مالية هددت بإفلاس الفرقة وإنهاء نشاطها، ليصدر القرار الرئاسي، وتصبح الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، وفى عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، فقد أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة فى عروض الرقص الشرقى، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار على إسماعيل الذى أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذى أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين الأوبريتات الاستعراضية، ليستمر نشاط الفرقة لما يزيد علي 60 عامًا.

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