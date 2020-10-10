البنك الدولى: أمريكا اللاتينية الأكثر تضررًا اقتصاديًا وصحيًا جراء كورونا

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن أمريكا اللاتينية تعد الأكثر تضررًا اقتصاديًا وصحيًا جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد.وبلغ عدد المواطنين الفقراء في الولايات المتحدة 3.2 ملايين نسمة، فيما بلغ معدل الفقر 0.1 %، وبلغت فجوة الفقر 0.9%.وكانت سويسرا، فنلندا، السويد، النرويج، وماليزيا من أبرز الدول، التي تساوت مع الإمارات في عدم وجود فقراء بين مواطني الدولة، وأيضًا في انخفاض معدلات الفقر إلى صفر.