القبض على خلية إرهابية في الفلوجة بالعراق

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم، القبض على خلية إرهابية فجرت دراجة هوائية وعبوة ناسفة في مدينة الفلوجة بالأنبار.وذكرت الوكالة أنه تم القبض على المجموعة بمتابعة مستمرة لخلايا داعش وخصوصا ما يسمى بولاية الفلوجة، بعد أن استهدفت المواطنين العزل وقوات الشرطة في المدينة، بانفجارين أحدهما بدراجة هوائية مفخخة والثاني بعبوة ناسفة الاثنين الماضي؛ مما أدى إلى إصابات في صفوف الشرطة والمدنيين.وتابعت: «تم القبض على المسمى أمير ولاية الفلوجة المكنى بأبي إسلام ومسئوله العسكري المكنى بأبي غفران في قضاء أبوغريب، والمطلوبين وفق أحكام المادة 4إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وبدلالتهما تم ضبط عبوات لاصقة وأجهزة تفجير».