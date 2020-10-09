رئيس حكومة لبنان: شروط التوظيف تعتمد على الانتماء الطائفي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم، أن شروط التوظيف باتت تعتمد على الانتماء الطائفي في لبنان.وأشار «دياب» في كلمة له بمؤتمر صحفي، إلى أن مصرف لبنان يتحمل وحده قرار رفع الدعم، مشددا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين والمواد الغذائية والمواد البترولية في الوقت الراهن، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.