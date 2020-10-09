الكاثوليكية تحتفل بعيد الشهيد أبادير وأخته بإيبارشية أسيوط

احتفلت كنيسة الشهيد أبادير وأخته إيريني بأمشول بمركز ديروط بإيبارشية أسيوط بعيد شفيعَيٍ الكنيسة، بعد تأملات في الصلاة الربانية وفي "الرياضة الروحية" التي استمرت ستة أيام.انتهت الرياضة الروحية بصلاة بالقداس الإلهي، الذي تم الاحتفال فيه بالمناولة الاحتفالية لثلاثة عشر طفلًا. كما نال الطفلان أبادير وداود أسرار التنشئة "المعمودية والميرون والإفخارستيا".