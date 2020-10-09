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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

146 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:08 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 52804.

وكشفت لجنة رصد ومتابعة الفيروس عن تسجيل 6 وفيات جديدة في اليوم الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1789 وفاة.

وبلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 37067 بعد أن تماثل 109 مرضى للشفاء في آخر 24 ساعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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