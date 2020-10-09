غدا.. احتفالية تسليم جائزة «حلمي شعراوي» بمكتبة مصر العامة

ينظم مركز البحوث العربية والأفريقية، احتفالية جائزة "حلمي شعراوي" للدراسات الأفريقية، غدًا السبت، بمقر مكتبة مصر العامة في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الإفريقي.تسلم الجائزة للدكتورة عبير الفقي، عن كتابها لرسالة الدكتوراه المعنونة "إصلاح الخدمة العامة في إفريقيا - دراسة حالتي كينيا وبوتسوانا".أنشئت الجائز منذ عام 2010، ويتم منحها لبحوث الماجستير والدكتوراة المتميزة، في مجال الدراسات السياسية والإفريقية والانثروبولوجيا الإفريقية، تشجيعًا للباحثين في مجال الدراسات الإفريقية.