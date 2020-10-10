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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اليوم.. «تراثنا» يفتح أبوابه لأكبر تجمع حرفى برعاية الرئيس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:55 ص
معرض تراثنا
معرض تراثنا
إسلام جمال
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يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، بدءًا من اليوم السبت، أكبر تجمع للفنانين والحرفيين والعمال المهرة تحت عنوان معرض "تراثنا"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويضم المعرض نخبة من أصحاب المهارات النادرة الذين يقدمون وجهًا متألقًا للفن والتراث المصرى من خلال منتجات مشغولة بالأيدى.

معرض "تراثنا" ينظمه جهاز تنمية المشروعات، فى الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير فى التجمع الخامس، على مساحة 10 آلاف متر مربع.


مواعيد معرض "تراثنا" للحرف اليدوية

يقام المعرض بدءًا من اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً ويوميًا من الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم الخميس 15 أكتوبر من 10 صباحًا إلى 10 مساءً، والدخول مجانا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠ خلال شهر أكتوبر الجارى، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلًا عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.

ويستضيف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال المعرض، نخبة من الفنانين التراثيين وأصحاب الحرف اليدوية.

يشارك في المعرض الحرفيين والمبدعين من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب المشروعات اليدوية بغرفة الحرف اليدوية وبالمجلس التصديرى للحرف اليدوية.

ويخصص معرض تراثنا عددًا من الأجنحة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين التشكيليين ومنتجاتهم المتميزة من اللوحات والجداريات والخزف والنحاس والصدف والخيامية والقشرة والنسيج والحلى.

120 حرفة يدوية بمعرض "تراثنا"

ويوجد فى مصر حوالى 250 تجمعًا للحرف اليدوية والتراثية، يضم نحو 120 حرفة، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة بالمشروعات والمصانع المسجلة، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات بالقطاع غير الرسمى والتى تعمل الدولة على ضمها للقطاع الرسمى؛ لتتمكن من توفيق أوضاعها والحصول على التمويل والتدريب لتطوير منتجاتها، مما يؤهلها للتصدير وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

المعرض سوف يقام لمدة 5 أيام خلال النصف الأول من شهر أكتوبر برعاية رئيس الجمهورية، وتتضمن المساحات المتاحة بالمعرض 4-6-9- مربع ومضاعفتها، ويبلغ سعر المتر 1500 جنيه.


معرض تراثنا
معرض تراثنا

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