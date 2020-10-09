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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فوز 20 متسابقا في ماراثون الدراجات بالوادي الجديد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:16 م
ماراثون الدراجات
ماراثون الدراجات بالوادي الجديد
محمد مهدي
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شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم، انطلاق مارثون سباق الدراجات الهوائية، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة عدد كبير من الشباب وكبار السن بمدينة الخارجة، حيث تم توزيع الجوائز المالية على الفائزين، بحضور محمد محمود أنيس سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يرافقه سيد محمود سكرتير عام مساعد، وبهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فى أجواء احتفالية من المنافسة الرياضية الجماعية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى وانتصارات أكتوبر المجيد.

أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد بهاء شوقي، انتهاء فعاليات سباق الدراجات وسط إجراءات احترازية مشددة وأجواء احتفالية رائعة من المنافسة الرياضية الشريفة تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها الـ61 القومى وانتصارات أكتوبر المجيد.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة في بيان له اليوم، أن مصر بخير بشبابها وأبنائها المخلصين، وخاصة لدى الشباب الذي يتحلى بالقيم السلوكية القومية وأعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

وتابع شوقي، أن الفعالية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا بمشاركة العديد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والرياضية بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، انطلاقا من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة، والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

وفى نهاية الماراثون قام الحضور بتكريم الفائزين وعددهم 20 متسابقًا، وتقديم مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لكل فائز تحفيزا للتنافس الرياضي.

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