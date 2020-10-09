من ثلوج بروكسل لصحراء مصر.. كيف وصل «قاذف القنابل البلجيكي» لأعداء الدواعش في سيناء؟

ظهر مؤخراً مقطع فيديو وبعض الصور لجماعة إرهابية فى سيناء تسمى نفسها "جند الإسلام"، والتي لم يعد لها وجود هى ومن شابهها من الجماعات الإرهابية الأخرى بسبب السيطرة الأمنية والملاحقات العسكرية، وتدمير بنيتهم ومخازن أسلحتهم عبر قوات الجيش المصري في سيناء.





لكن كان من اللافت للنظر أن أحد الإرهابيين من أعضاء تلك الجماعة يحمل بندقية مميزة الشكل قصيرة ويبدو أنها قاذفة قنابل، ما يوحي بأنها متطورة وفتاكة للغاية، وفي محاولة من "أمان" للتعرف على تلك البندقية التي ربما ينبئ وجودها برحلة كبيرة خلفها وخلف من أوصلها لصحراء سيناء.