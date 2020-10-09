رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترسل 25 طن مساعدات إنسانية لليمن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:11 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
سيَّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية لليمن، تضمنت 25 طنا من المواد الغذائية المتنوعة يستفيد منها أكثر 3500 نسمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن المساعدات الإماراتية تأتي في إطار الحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة اليمنيين في المناطق الريفية والنائية والفقيرة، ضمن قوافل الدعم المستمرة لأهالي الساحل وقرى تعز، في إطار المرحلة الثانية 2020 لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم علی تلبية متطلبات الحياة.

وأعرب المستفيدون من المساعدات عن الشكر والامتنان لدولة الإمارات التي لم تنسهم في أحلك الظروف وأشدها قساوة، مقدرين الوقفة الإنسانية الصادقة لدولة الإمارات مع أهالي الساحل خصوصا واليمن عموما.

يذكر أن دولة الإمارات عززت نسبة الدعم لليمن في هذه المرحلة بدفعة جديدة من المواد الغذاٸية وصلت إلی ميناء المخا مطلع هذا الأسبوع، والتي تقدر بـ250 طنا من المواد الغذاٸية، تضاف إلی ما أفرغته سفينة المساعدات قبل شهرين، والتي كانت تحمل علی متنها 300 طن من مواد الإغاثة، ليصبح الدعم المقدم خلال هذه المرحلة 550 طنا، ولا تزال القوافل مستمرة بشكل يومي علی مناطق الساحل المحتاجة ومخيمات النازحين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

«الذاكرة الوطنية لانتصارات أكتوبر» فى ندوة بدار الكتب والوثائق

غدًا.. احتفالية تسليم جائزة «حلمى شعراوى» بمكتبة مصر العامة

أحمد شلبى: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط

الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس