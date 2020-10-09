الإمارات ترسل 25 طن مساعدات إنسانية لليمن

سيَّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية لليمن، تضمنت 25 طنا من المواد الغذائية المتنوعة يستفيد منها أكثر 3500 نسمة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن المساعدات الإماراتية تأتي في إطار الحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة اليمنيين في المناطق الريفية والنائية والفقيرة، ضمن قوافل الدعم المستمرة لأهالي الساحل وقرى تعز، في إطار المرحلة الثانية 2020 لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم علی تلبية متطلبات الحياة.وأعرب المستفيدون من المساعدات عن الشكر والامتنان لدولة الإمارات التي لم تنسهم في أحلك الظروف وأشدها قساوة، مقدرين الوقفة الإنسانية الصادقة لدولة الإمارات مع أهالي الساحل خصوصا واليمن عموما.يذكر أن دولة الإمارات عززت نسبة الدعم لليمن في هذه المرحلة بدفعة جديدة من المواد الغذاٸية وصلت إلی ميناء المخا مطلع هذا الأسبوع، والتي تقدر بـ250 طنا من المواد الغذاٸية، تضاف إلی ما أفرغته سفينة المساعدات قبل شهرين، والتي كانت تحمل علی متنها 300 طن من مواد الإغاثة، ليصبح الدعم المقدم خلال هذه المرحلة 550 طنا، ولا تزال القوافل مستمرة بشكل يومي علی مناطق الساحل المحتاجة ومخيمات النازحين.