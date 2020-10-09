الحكومة العراقية تعلن اتفاقًا تاريخيًا مع إقليم كردستان بشأن سنجار

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال، اليوم الجمعة، أن حكومة الكاظمي رعت اتفاقا تاريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وينهي سطوة الجماعات الدخيلة.وأضاف ملا طلال، بحسب ما نقل موقع "ناس" أن "ما فشِلَ به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حُسن النوايا".وتابع: "واستنادًا إلى إرادةٍ سياسيةٍ صلبة، نحو إعادة الأمن والاستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودةِ كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم".وأكد ملا طلال، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رعى اليوم اتفاقًا تاريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.