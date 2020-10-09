«سي إن إن»: الخطوط القطرية الجوية تتعرض لأسوأ خسائر مستمرة حتى 2024

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الجمعة، أن شركة الخطوط القطرية تتعرض لأسوأ خسائر مستمرة حتى عام ٢٠٢٤.وذكرت الشبكة الأمريكية في تقريرها، أن الخطوط القطرية تتعرض لانتكاسة خسائر كبيرة بعد فشل الشركة في التعويض، واستمرار المقاطعة العربية للبلاد.ونقلت الشبكة الأمريكية، اعتراف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بأن الشركة تتعرض لأسوأ خسائر لها، مطالبا الحكومات بدعم شركات الطيران القطرية في عمليات الإنقاذ، وسط تحذيرات بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأضاف: "هناك أعداد كبيرة من الركاب لنقلهم ولكن حركة المرور غير جيدة؛ لأن معظم البلدان أبقت مطاراتها مغلقة".