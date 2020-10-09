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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا تنظم يومًا رياضيًا وروحيًا للشباب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:34 م
كاتدرائية السيدة
كاتدرائية السيدة العذراء
ماريان رسمى
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نظمت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا يومًا رياضيًّا وروحيًّا للشباب، تحت رعاية الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة والقائم بأعمال الدلتا، حيث قام الفريق الرياضي المسئول بالكاتدرائية بتنظيم يوم تحت شعار "اجتهِد في اللَّعِـب، اجتهِد في الصلاة"، "Play hard، Pray hard".

وقام الفريق بإعداد فقرات للألعاب، واشتمل اليوم أيضا على فقرة روحية بعنوان "كلمة الله تَخلُـق وتُحرر وتُرسِل"، تم خلالها تقسيم الشباب إلى عدة مجموعات وفتح باب المناقشة والحوار الجماعي، لسماع أسئلتهم والتحدث حول شعار السنة الرعوية، واختُتِم اليوم بتوزيع الهدايا على الحاضرين.

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