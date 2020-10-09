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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:12 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 22 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 166 حالة.
وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى تسجيل 1246 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن "الحالات توزعت على النحو الآتي: 1046 في العاصمة عمان، 55 في البلقاء، 49 في الزرقاء، 15 في إربد، 14 في كل من عجلون والمفرق، 13 في جرش، 11 في الكرك، 10 في مأدبا، 2 في العقبة، وحالة في محافظة الطفيلة".

وتابعت: "تم تسجيل 16 حالة خارجية، 15 منها لقادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة في معبر العمري".

وأكدت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 22763 حالة.

وسجلت الوزارة 129 حالة شفاء هذا اليوم، كما تم إجراء 15961 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1387472 فحصا.

يشار إلى أن قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجوال الشامل، الذي يمتد ليومين، دخل حيز التنفيذ، عند الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة، ويستمر حتى منتصف ليل السبت.

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