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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكي: من المرجح عدم مشاركة ترامب بتجمع انتخابي غدًا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:55 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أعلن المسؤول في الإدارة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يسافر الرئيس دونالد ترامب في عطلة نهاية الأسبوع هذه لحضور تجمع انتخابي يوم السبت، بل من المرجح أن يسافر يوم الاثنين.

وكان ترامب أعلن في وقت متأخر من مساء الخميس أنه يرغب في العودة إلى الحملة الانتخابية، بعد نيله الضوء الأخضر من طبيبه.

وقال ترامب: "أظن أنني سأحاول عقد تجمّع ليل السبت في فلوريدا إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لتنظيمه". وأشار كذلك إلى أنه قد يجري تجمعا آخر في اليوم التالي في بنسيلفانيا.

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