حملة بايدن تبيع 35 ألف مضرب حشرات بعد واقعة «ذبابة بنس»

استغلت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، حادثة الذبابة التي حطت على رأس نائب الرئيس مايك بنس، لبيع نحو 35 ألف مذبة.يشار إلى أن المذبات التي عرضتها حملة بايدن للبيع بعد انتهاء مناظرة نائبي المرشحين الرئاسيين نفذت في زمن قياسي.وكان موقع حملة بايدن عرض المذبات بسعر 10 دولارات للواحدة، وعليها عبارة ساخرة تقول: "اختر الحقيقة على الذباب".وكانت الذبابة خطفت الأضواء خلال المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومايك بنس يوم الأربعاء، بعد أن حطت على رأس بينس لمدة دقيقتين تقريبا دون أن يشعر بذلك