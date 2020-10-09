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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة بايدن تبيع 35 ألف مضرب حشرات بعد واقعة «ذبابة بنس»

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:54 م
بايدن
بايدن
وكالات
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استغلت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، حادثة الذبابة التي حطت على رأس نائب الرئيس مايك بنس، لبيع نحو 35 ألف مذبة.

يشار إلى أن المذبات التي عرضتها حملة بايدن للبيع بعد انتهاء مناظرة نائبي المرشحين الرئاسيين نفذت في زمن قياسي.

وكان موقع حملة بايدن عرض المذبات بسعر 10 دولارات للواحدة، وعليها عبارة ساخرة تقول: "اختر الحقيقة على الذباب".

وكانت الذبابة خطفت الأضواء خلال المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومايك بنس يوم الأربعاء، بعد أن حطت على رأس بينس لمدة دقيقتين تقريبا دون أن يشعر بذلك

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