لأول مرة منذ مارس.. إصابات كورونا تتخطى الـ 5 آلاف في إيطاليا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا عتبة الخمسة آلاف حالة، لأول مرة منذ 29 مارس الماضي.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 5372 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 4458 إصابة في اليوم السابق.وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 28 حالة مقابل 22 وفاة في اليوم السابق.وأصبح إجمالي الإصابات بكورونا في إيطاليا منذ بداية الجائحة 343770، منها 36111 حالة وفاة و237549 حالة شفاء و70110 حالة نشطة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.