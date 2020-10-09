إعصار دلتا يتحرك شمالًا نحو ساحل ولاية لويزيانا

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "NHC" أن مركز إعصار "دلتا" يتحرك شمالا نحو ساحل ولاية لويزيانا الجنوبية الغربية.وأوضح المركز أن الإعصار من الفئة 3 وهو يقع على بعد حوالي 130 ميلا جنوب غرب مدينة كاميرون في الولاية، ومن المفترض أن يصل الساحل في وقت لاحق.وترافق الإعصار رياح قد تصل سرعتها إلى 115 ميلا في الساعة.