البابا تواضروس يبحث نقل سور دير أبى سيفين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، عددًا من أساقفة الكنيسة الأجلاء واثنين من الأراخنة، وذلك لتشكيل لجنة خاصة لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي.وتتكون اللجنة من:١- الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها٢- الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص.٣- الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.٤- المهندس كامل ميشيل رجل أعمال٥- نبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال.وتوجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.