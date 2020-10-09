«شباب البطريركية» تحتفل بالخريجين لعام 2020

أهمية أن يتمسك الإنسان بروح الشباب وبالفرصة طالما وُجِدت.



هذا واختُتِم اليوم بحفل للاحتفال بالخريجين وتكريمهم والتقاط الصور التذكارية.



احتفلت لجنة شباب الإيبارشية البطريركية بخريجين العام 2020 بتنظيم يوم احتفالي ببيت سان مارك ببرج العرب بالإسكندرية، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.وشارك بالحضور الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والأب فرنسيس وحيد مسئول اللجنة، والقمص بيشوي فوزي الوكيل الرعوي، والقمص أنطونيوس غطاس الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، والعديد من الشباب الخريجين بالإيبارشية البطريركية.تخلل اليوم الاحتفالي العديد من الفقرات والألعاب والغناء وغيرها من الفقرات، وأيضًا كلمة الأنبا باخوم للشباب التي دارت حول أهمية أن نحب أنفسنا كما نحب الآخَرين وأن نحب الله، كما أكد