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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استمرار إغلاق مسارح برودواى حتى مايو 2021

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:15 م
مسارح برودواي
مسارح برودواي
وكالات
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أعلنت رابطة "برودواي ليج" الجمعة أن مسارح برودواي في نيويورك ستبقى مغلقة حتى نهاية مايو 2021 على أقرب تقدير، في مؤشر جديد إلى غياب الأعمال المسرحية بصورة شبه كاملة خلال الموسم المقبل في الولايات المتحدة.

فبعد تأجيل أول حتى مطلع سبتمبر ثم إلى بداية يناير، أرجأت الرابطة المهنية لبرودواي إعادة فتح المسارح في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بما يشمل نيويورك.

وقالت رئيس الرابطة شارلوت ساينت مارتن في بيان الجمعة "أعضاؤنا مصممون على إعادة الفتح حالما تسمح الظروف بذلك".

وستصل فترة إغلاق برودواي الإجمالية إلى أكثر من 14 شهرا على الأقل، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ هذا الحي الشهير للعروض المسرحية في مانهاتن والذي يشكل محركا اقتصاديا أساسيا ونقطة جذب سياحي رئيسية في نيويورك.

وأغلقت المسارح أبوابها تماما منذ 12 مارس.

وعند تعليق العروض، كانت 31 مسرحية تُقدم على خشبات برودواي وثمانية أخرى قيد التحضير لموسم الربيع.

وأضافت ساينت مارتن "نعمل بلا هوادة مع شركاء كثر لتوفير ديمومة القطاع فور تمكننا من رفع الستارة مجددا".

وأطاحت جائحة كوفيد-19 ببعض الإنتاجات المسرحية، بينها خصوصا الاستعراض الموسيقي "فروزن"، إضافة إلى "بيتلجوس" و"هانجمن" و"هوز أفرايد أوف فيرجينيا وولف".

وكانت تدر مسارح برودواي قبل الجائحة حوالى 33 مليون دولار من الإيرادات أسبوعيا، وهي تأمل تلقي مساعدة فيدرالية طارئة لكن ذلك ينتظر موافقة الكونجرس.

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