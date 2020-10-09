انطلاق أولى حلقات مسلسل «11 شارع النخيل» الأسبوع المقبل

أعربت الفنانة إيمي إسلام عن تحمسها الشديد لعرض مسلسل "11 شارع النخيل" الذي تخوض بطولته بمشاركة عدد من الفنانين.وقالت "إيمي" إن المسلسل من المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال الأسبوع المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، معبرة عن سعادتها لخوضها هذه التجربة، مشيرة إلى أن أحداث العمل مشوقة ومثيرة وتناقش فترة الحجر خوفًا من جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تظهر بدور "إنفلونسر" مشهورة ولها متابعون.يعتبر مسلسل "11 شارع النخيل" تجربة شبابية يضم عددا كبيرا من الوجوه الشابة، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن الذي يظهرون كضيوف شرف كنوع من الدعم لهم، ومنهم الفنان نضال الشافعي والفنانة عبير منير، ويتضمن العمل 7 حلقات ويعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.