«الذاكرة الوطنية لانتصارات أكتوبر» فى ندوة بدار الكتب والوثائق

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسي، ندوة بعنوان "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر"، فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الإثنين الموافق 12 أكتوبر بقاعة الندوات بالدار.وتأتى الندوة فى إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويشارك فيها كل من اللواء طيار أركان حرب سمير عزيز ميخائيل بمداخلة بعنوان "دور القوات الجوية فى حرب أكتوبر المجيدة"، واللواء أركان حرب محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان بالقوات المسلحة حيث يشارك بمداخلة بعنوان "المقاتل المصرى ومواجهة الصعاب فى حرب أكتوبر"، واللواء محمد حسن الصول من سلاح المشاة وخبير عسكري استراتيجي حيث يشارك بمداخلة بعنوان "الجيش المصري من يونيو 1967 حتى أكتوبر 1973".ويشارك فى الندوة الدكتور وديع فتحي، أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب جامعة بنها بمداخلة بعنوان "تجربتى فى حرب أكتوبر 1973"، والدكتور أحمد الشربينى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة بمداخلة بعنوان "الجامعة وحرب أكتوبر 1973"، والدكتور أحمد متولي عميد سابق بالقوات المسلحة وباحث دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، حيث يشارك لكلمة بعنوان "حرب أكتوبر وتحرير أسعار النفط العربي"، كما يقام على هامش الندوة معرض وثائق مصور لأبرز أحداث النصر.