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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين بصدد إصدار 10 ملايين يوان رقمية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:26 م
البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
وكالات
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قرر البنك المركزي الصيني إصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائيا في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام في البلاد لنظام الدفع الرقمي باليوان.

تأتي حملة بنك الشعب الصيني في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في العالم على إصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، ودرء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.

واعتبارا من اليوم الجمعة، أصبح بوسع أي شخص في مدينة شنتشن بجنوب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد، لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة حسب الحكومة المحلية والبنوك.

ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذا للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لشركة "سينوبك" ومتاجر "وولمارت" ومراكز "سي آر فانغارد" التجارية.

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