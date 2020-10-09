صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان يستعد لإطاحة رئيسه القطرى

أعلنت صحيفة لوكيب الفرنسية، اليوم الجمعة، عن استعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الإطاحة برئيسه ناصر الخليفي رجل الأعمال القطري، والصديق المقرب من تميم بن حمد حاكم قطر.جاء ذلك بعد قضية الرشوة للأمين السابق لاتحاد كرة القدم وإحالة القضية للقضاء السويسري في قضية تفضح الفساد القطري الرياضي.وذكرت الصحيفة في تقرير له أن نادي باريس سان جيرمان يشهد صراعات داخلية ويعتزم الإطاحة برئيسها عقب قضية الفساد الرياضي المتهم بها.ويستعد النادي الفرنسي لطرد الخليفي من منصبه كرئيس للنادي نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في سويسرا، ففي حال تمت إدانته سيفقد شرعيته ومصداقيته على جميع المستويات.ووفقا للصحيفة الفرنسية، فهناك ذعر في قطر من القرار الذي سيفتح عليها أبوابا لا تغلق، وقد يكشف المزيد من وقائع الفساد المتهم فيها قطر.