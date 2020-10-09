ملك الأردن يوجه بتوفير العناية الصحية لصائب عريقات

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أنه اتصل بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.وقال الصفدي في تصريحات له اليوم: "اتصلت بصائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ونقلت تمنيات الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهاته لتوفير أى عناية صحية يحتاجها".وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وجاء في تغريدة على حساب عريقات في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شئون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".