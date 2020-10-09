انقلاب سيارة محملة بالسولار أسفل كوبري الجلاء

وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة محملة بالسولار أسفل كوبرى الجلاء، ولم يسفر عن حريق او أي إصابات.وأشارت محافظة القاهرة في بيان لها إلى أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات، وتم استعدال السيارة ونظافة الموقع وفتح الطريق أمام المارين ناحية كوبري الجلاء.ومن جانبه، انتقل إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لمكان الحادث لعودة الطريق إلى طبيعته.