قيود كورونا تدفع بريطانيا لدفع ثلثي رواتب الموظفين

أعلن المستشار الحكومي البريطاني ريشي سوناك، عن توسيع برنامج دعم الوظائف، والذي يبدأ في 1 نوفمبر المقبل وسيكون متاحا لمدة ستة أشهر.وأوضح أن الموظفين الذين يعملون في شركات بريطانية، وقد أجبرت شركاتهم على الإغلاق بموجب القانون بسبب قيود فيروس كورونا سيحصلون على ثلثي رواتبهم التي تدفعها الحكومة.وقد اعتبرت المستشارة في حزب العمال أنيليسي دودز، أن "تأخر سوناك في تقديم الدعم تسبب بقلق لا داعي له وخسارة للوظائف".ومن المتوقع أن يتم يوم الاثنين المقبل، تحديث القيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة لتشمل أيضا الحانات والمطاعم في المناطق الأكثر تضررا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.