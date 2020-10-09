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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تستعد لتسجيل لقاح ثان ضد كورونا الأسبوع المقبل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:55 م
جريدة الدستور
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أعلن مركز "فيكتور" الروسي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أنه من المقرر أن يتم تسجيل لقاحه المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في منتصف الشهر الجاري.

وقال المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - إن الموعد المقرر لتسجيل اللقاح الجديد، الذي يحمل اسم "إيبي فاك كورونا"، هو 15 أكتوبر الجاري، مضيفا "أن 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات اللقاح الجديد"، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة طيبة ولم تظهر لدى أي منهم أي مضاعفات ملموسة.

وتابع ماكسيوتوف قائلًا: "أنه من المقرر أن تجري مرحلة جديدة من اختبارات اللقاح بعد التسجيل بمشاركة 30 ألف شخص، بالإضافة إلى اختبار منفصل سيشارك فيه 150 متطوعا فوق سن الـ 60".

وسيصبح لقاح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح مضاد لفيروس "كورونا" تسجله روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك ــ V" الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي.

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