نائب محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير والرصف بفيصل وعتاقة

قام الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، بجولة تفقدية ظهر يوم الجمعة بدأها بمنطقة الحرفيين ومدينة تعاونيات القاهرة والمواشي بحي فيصل لمتابعة بدء أعمال مشروعات الرصف بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بها وازالة العشوائيات وتوسعة الشوارع والتي تشمل 6 شوارع بنطاق الحرفيين وحديقتين وميدانين بنطاق حى فيصل بتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه والذي تشرف عليه الشعبة الهندسية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية لمحافظة السويس.وأشار نائب المحافظ إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال واستكمال أعمال الرصف والحدائق والميادين بالتنسيق مع حي فيصل وجهاز التجميل والحدائق والطرق والشركة المنفذة.وأثناء الجولة كلف نائب المحافظ بالتنسيق بين رئيس حي فيصل ومدير فريق الطوارئ والتدخل السريع برفع كفاءة نظافة عدد من الشوارع.كما تفقد الدكتور عبدالله رمضان حي عتاقة لمتابعة الخدمات والمرافق العامة ومتابعة بعض أعمال التنسيق الحضاري بالشوارع بنطاق مدينة الملك عبدالله ومدينة الشهداء وعدلي منصور.رافق نائب المحافظ كل من فاتن عبدالعظيم، رئيس حي فيصل، ومحمد عبدالله، سكرتير حي فيصل، وأشرف سليمان، مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة، ورضا عبود، نائب مدير التجميل والحدائق، ومحمود ابراهيم، ممثلا لمديرية الطرق، ومحمد صابر مدير الإدارات الهندسية، وسارة مجدي، مدير المشروعات بحي فيصل.