تعرف على تفاصيل برنامج المسابقات «تحدى العائلات» على MBC (صور)

أعلنت شبكة قنوات MBC، عن موعد انطلاق برنامج المسابقات التفاعلي الشيّق "​تحدي العائلات​"، وهو الصيغة السعودية - العربية من برنامج المسابقات الأميركي العالمي "​Family Feud​"، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر، ويقدمه ال​إعلام​ي السعودي ​داود الشريان.تعتمد فكرة البرنامج على منافسة بين عائلتين تتواجهان في كل حلقة، من خلال الإجابة عن أسئلة عدة، تتعلّق عمومًا بحياتهما اليومية والعائلية والاجتماعية والعملية، كما تعتمد دقّة الإجابات على نتائج استطلاعات للرأي العام، تم إعدادها خصيصًا للبرنامج، وطُرحت على مجموعة عشوائية من الناس، تحت إشراف فريق متخصّص.وتتألف كل حلقة من سبعة أسئلة، تفصل العائلتين عن الجولة النهائية، التي تتضمّن بدورها خمسة أسئلة، ليتم بعدها تحديد العائلة الفائزة، بعد أن تُجمع النقاط التي يجب ألا تقل عن 200 نقطة، من أجل الفوز بجائزة مالية قيّمة.يُعرض برنامج “تحدي العائلات” على MBC1″"، من الأحد إلى الخميس اعتبارا من الأحد 11 أكتوبر، في تمام الساعة 05:00 عصرًا بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.