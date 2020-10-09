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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء عملية تغيير مفصل للمرة الأولى بمستشفى منيا القمح في الشرقية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:49 م
تغيير مفصل
تغيير مفصل
سارة الوردانى
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أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى منيا القمح المركزي، 3 عمليات جراحية عاجلة ومتقدمة، منها إجراء عملية تغيير مفصل للمرة الأولى بالمستشفى، لسيدة مسنة تبلغ من العمر 83 عاما، وتحتاج إلى تغيير مفصل الفخذ.

كما تم إجراء عملية ترقيع عظمي لحالة ثانية، وتعاني من كسر قديم غير ملتئم لعظمة الزورقية، وتم عمل التثبيت بمسمار هيربت، وأيضا إجراء عملية ترقيع عظمي للحالة الثالثة، بعظمة الزند بطول ٥ سم، وتم التثبيت بمسمار هيربت، وتمت الجراحات بنجاح، بمعرفة أطباء العظام والتخدير بالمستشفي، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى والفريق الطبي المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.
تغيير مفصل
تغيير مفصل

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