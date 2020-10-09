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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 456 لاجئًا سوريًا من لبنان في 24 ساعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:03 م
جريدة الدستور
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 456 لاجئا (منهم 137 امرأة و233 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 19 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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