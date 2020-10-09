إيناس عبدالدايم: دار الأوبرا من العلامات المميزة فى التاريخ الثقافى

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا وإحدى العلامات المميزة فى التاريخ الثقافى والفنى للوطن، جاء ذلك بمناسبة احتفال دار الأوبرا المصرية بعيدها الـ32.وأوضحت الوزيرة- في بيان اليوم- أن الأوبرا لعبت دورًا بارزًا فى إثراء الحياة الإبداعية بمصر ونجحت فى صناعة حضارة فنية وثقافية انعكست إيجابيًا على الوجدان الجمعى، موضحة أنها سعت لنشر الفنون الجادة الراقية بين مختلف شرائح المجتمع وأسهمت في خلق أجيال من الفرق والفنانين الموهوبين الذين تألقوا فى ساحة الفن المصرى والعربى إلى جانب تبني المواهب الشابة القادرة على صون الهوية الفنية المصرية.وأشار الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، إلى أن الاحتفال بالعيد 32 لافتتاح الأوبرا يقام فى الثامنة مساء السبت 10 أكتوبر على المسرح الكبير وتقدمه أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى، ورضا الوكيل، وعمرو مدحت، جولي فيضي، مع كورال "إكابيلا" قيادة وتدريب مايا جفينيريا.