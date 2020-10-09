ميركل تناشد الشباب الالتزام بقواعد مكافحة كورونا

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مناشدة خاصة للشباب تحثهم فيها على الالتزام بقواعد مكافحة جائحة كورونا، في ظل الزيادة في عدد الإصابات.وقالت ميركل في برلين، اليوم الجمعة، عقب مشاورات مع عمد المدن الكبرى في ألمانيا إن الشباب قد يجدون في فرض قيود على الاحتفالات أو حظر التجول أمرا مبالغا فيه، متسائلة في المقابل عما إذا كان الأمر لا يستحق الصبر والتفكير في الأسرة والأجداد.وأشارت ميركل أيضا إلى تأثر فرص التدريب المهني، على سبيل المثال، بتداعيات الجائحة، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استمرار الاقتصاد وأن يتمكن الأطفال والشباب من الذهاب إلى مراكز الرعاية النهارية والمدارس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.